Патчи для глаз Beauugreen

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Патчи для области вокруг глаз

?Патчи для обрасти вокруг глаз

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Применение

1. Используйте в качестве завершающего этапа ухода за кожей. Нанесите маски на область нижнего века. Снимите через 20-30 минут. Похлопывающими движениями распределите остатки эссенции. 2. Растворите использованные маски в очищенной воде. Используйте получ

а оставшуюся на лице жидкость вотрите в кожу. Патчи можно использовать также для лба и носогубных складок

а оставшуюся на лице жидкость вотрите в кожу. Патчи можно использовать также для лба и носогубных складок.

а оставшуюся сыворотку аккуратно втереть в кожу

а оставшуюся сыворотку вотрите в кожу

а оставшуюся сыворотку втереть в кожу

а оставшуюся эссенцию аккуратно вбейте в кожу подушечками пальцев

а оставшуюся эссенцию аккуратно втереть в кожу

а остатки жидкости вотрите в кожу. Патч можно наклеивать не только на веки

а остатки средства распределить мягкими движениями

а остатки средства распределить мягкими движениями по коже

а остатки сыворотки вотрите в кожу. Патчи подходят также для лба носогубных складок.

а остатки сыворотки вотрите в кожу. Патчи также можно использовать для межбровных и носогубных складок. Если вы ходите создать охлаждающий эффект

а остатки целебной жидкости вотрите в кожу. Патч можно наклеивать не только на веки

а остатки целебной жидкости мягко вотрите в кожу. Патч можно наклеивать не только на веки

а остатки целебной сыворотки вотрите в кожу. Патчи также можно использовать для межбровных и носогубных складок. Если вы ходите создать охлаждающий эффект

а остатки эссенции мягко вмассировать в кожу

аккуратно разместить их под глазом

в случае возникновения раздражения прекратите использование

вложенной в упаковку). Оставьте патчи на 20-30 минут

воспалениях

вскрыть упаковку и извлечь патчи

далее двигаясь к внутреннему уголку. Оставить на 10 минут. Снять патчи и массажными движениями распределить остатки геля по коже

дать остаткам эссенции впитаться в кожу

добиться плотного прилегания. Круглые патчи можно клеить на носогубные складки

добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут снять

добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут снять. Идеально использовать вечером

добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут снять. Идеально использовать утром. Избегать попадания в глаза

добиться плотного прилегания. Через 25-30 минут патчи снять

достаньте патчи с помощью специальной ложки-шпателя и поместите на кожу вокруг глаз. Удалите через. 10-20 минут. Остатки эссенции распределите по коже легкими похлопывающими движениями. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения

достать лопаточкой патчи

затем патчи снять

затем патчи снять и мягко вмассировать остатки средства

затем снимите их.

затем снимите патч и сделайте легкий массаж подушечками пальцев до полного впитывания эссенции

затем снимите. Остатки жидкости вотрите в кожу. Патчи имеют накопительный эффект

затем снять

затем снять. Остатки сыворотки мягкими движениями вбить в кожу вокруг глаз. Использовать так часто

защиту от солнца.

извлеките патч из баночки с помощью лопатки и наклейте на заранее очищенную кожу нижнего века. Через полчаса отклейте маску

извлеките патчи из пачки при помощи специальной лопатки и нанесите средство на область вокруг глаз. Оставьте средство на 20-30 минут. Оставшуюся эссенцию не смывайте

извлеките патчи при помощи лопаточки. После умывания наложите патчи на необходимые участки кожи. Подождите 20-30 минут и снимите патчи. Оставшуюся эссенцию не смывайте

извлеките патчи с помощью лопатки и нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 минут и сделайте легкий массаж подушечками пальцев.

извлеките патчи с помощью лопаточки и нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 минут

извлеките патчи с помощью лопаточки и нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 минут и сделайте легкий массаж

извлеките патчи с помощью лопаточки и нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 минут и сделайте легкий массаж подушечками пальцев

как это необходимо. Можно наносить на носогубные складки и на лицо

легкими похлопывающими движениями добиться плотного прилегания Через 20-30 минут аккуратно удалить

лопаткой извлечь несколько патчей из контейнера

лопаточкой достать патчи

лопаточкой достать полукруглые патчи

на заранее очищенную и тонизированную кожу нижнего века нанести патчи и оставить на полчаса. По истечению времени патчи снять

на носогубные или межбровные складки

на носогубные складки и шею.

на очищенную и сухую кожу приложить патчи и оставить их на 20-30 минут

на очищенную и тонизированную кожу в области глаз приложить патчи (острым кончиком к переносице)

на очищенную и тонизированную кожу вокруг глаз приложить патчи и плотно прижать их. Через 30-40 минут патчи снять и дождаться полного впитывания эссенции. Для охлаждающего действия патчей их можно хранить в холодильнике

на очищенную и тонизированную кожу вокруг глаз приложить патчи острым кончиком к переносице и аккуратными похлопывающими движениями добиться их плотного прилегания. Через 30-40 минут патчи снять и оставить остатки эссенции на коже до полного впитывания. Для охлаждающего действия патчей их можно хранить в холодильнике

на очищенную и тонизированную кожу вокруг глаз приложить патчи острым кончиком к переносице и аккуратными похлопывающими движениями добиться их плотного прилегания. Через 30-40 минут патчи снять и оставить остатки эссенции на коже до полного впитывания. Для охлаждающего действия патчей их можно хранить в холодильнике.

на очищенную кожу под глазами приложить патчи

на очищенную тонизированную кожу лица нанести патчи. Снять через 20-30 минут. Остатки эссенции вмассировать в кожу подушечками пальцев.

на переносицу и другие части лица. Через 20-30 минут удалите

на предварительно очищенную кожу нижнего века нанести патчи. Оставить на полчаса

наклеить патчи на нужные участки

наложите его на очищенную кожу вокруг глаз

наложите. Подождите 20-30 мин. Снимите

наложить патчи на сухую очищенную кожу под глазами и оставить на 15-30 минут

нанесите маску на очищенную кожу области глаз

нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Разгладьте пальцами

нанесите патчи на очищенную область под глаза и на лицо. Удалите через 20-30 минут

нанесите патчи на чистую кожу зоны под глазами. После 15-20 минут

нанести патч на заранее очищенную кожу нижнего века. Оставить на полчаса. По истечению времени маску снять

нанести патчи на очищенную кожу под глазами

например

не перемещайте его из стороны в сторону. 4. После удаления патча на коже может остаться немного гиалуроновой кислоты. Аккуратно очистите кожу или смойте остаток водой. Важно! Применяйте патчи на ночь и

немедленно прекратить использование.

но и другие участки лица

но и на другие участки лица

но и на другие части лица

нуждающиеся в особом уходе

нуждающиеся в особом уходе.

нуждающиеся в уходе

оставить на 15-20 минут

оставшуюся сыворотку распределите по коже легкими похлопывающими движениями. На завершающем этапе нанесите крем для глаз и/или лица

оставшуюся эссенцию распределите по коже лица.

остаткам сыворотки дать впитаться в кожу

остатки средства «вбить» подушечками пальцев

остатки средства аккуратно вбить кончиками пальцев

остатки средства мягко вбить кожу кончиками пальцев

остатки эссенции аккуратно вмассировать

остатки эссенции вбить кончиками пальцев в кожу

осторожно снимите белую защитную пленку. Старайтесь не прикасаться к микроиголочкам. 2. Расположите патч в нужной области лица и аккуратно прижмите его. После наложения

охлажденную маску наложите на очищенную кожу носогубных складок или под глаза. Слегка прижмите

очистите кожу и наложите патчи на нижние веки. Оставьте на полчаса

очистите кожу и обработайте её тонером. Извлеките патч из баночки при помощи лопаточки и наклейте на нижнее веко. Оставьте на полчаса

очистите кожу и обработайте её тонером. Извлеките патч из баночки с помощью лопатки и наклейте на нижнее веко. Через полчаса снимите

очистите кожу лица и обработайте её тонером. Извлеките патч из баночки при помощи пинцета и наклейте на нижнее веко. Оставьте на полчаса

очистите кожу лица и обработайте её тонером. Извлеките патч из баночки с помощью лопатки и наклейте на нижнее веко. Через полчаса снимите

очистите кожу лица и обработайте её тонером. Извлеките патч из баночки с помощью лопатки и наклейте на нижнее веко. Через полчаса снимите патч

очистите кожу лица и обработайте её тонером. Извлеките патч из баночки с помощью лопатки и наклейте на нижнее веко. Через полчаса удалите средство

очистите кожу лица и обработайте её тонером. С помощью ложечки достаньте патч из банки и наклейте его на нижнее веко. Через полчаса снимите его

очистите кожу тонером

очистите лицо

очистить кожу и протереть ее тоником Лопаточкой (находится внутри упаковки) достать патчи из контейнера Разместить на очищенной коже у зоны вокруг глаз острым кончиком к переносице

очистить кожу и протереть её тоником. Лопаточкой (находится внутри упаковки) достать патчи из контейнера. Разместить на очищенной коже у зоны вокруг глаз. Через 20-30 минут аккуратно удалить

патч нельзя снимать и прикладывать заново. 3. Нажмите на центр патча пальцами несколько раз. Когда Вы прикладываете патч к коже

патчи наносятся на заранее очищенную и тонизированную кожу. Извлеките патчи и наклейте их в зоне нижнего века. Через 15-20 минут отклейте патчи

патчи не имеют лицевой или внутренней стороны. Расположить патчи более широкой стороной к внешнему уголку глаза

патчи прикладывают на очищенную кожу на 25-30 минут (после снятия оставшуюся эссенцию необходимо вбить в кожу кончиками пальцев)

плотно прижать и оставить на 20-30 минут. Затем патчи снять

плотно прижать их и оставить на 20-30 минут

плотно прижать к коже

плотно прижать к коже. Через 30-40 минут патчи снять

плотно прижмите к коже и оставьте на 20-30 мин.

плотно прижмите коже и оставьте на 30-40 минут. После распределите остатки жидкости по коже

подержать полчаса и снять

подходят для ежедневного применения

позволив остаткам сыворотки впитаться в кожу. Для очень сухой кожи и кожи с глубокими морщинками можно увеличить время воздействия до 40 минут. Допустимо хранить упаковку в холодильнике.

позволив остаткам сыворотки впитаться в кожу. Для очень сухой кожи с глубокими морщинками можно увеличить время воздействия до 40 мин. Для особенно мощного противоотечного эффекта используйте охлажденные патчи и храните упаковку в холодильнике.

после умывания и использования тонера нанесите патчи на область вокруг нижнего века (для извлечения патчей воспользуйтесь специальной ложечкой

после чего патчи снять

после чего снимите

после чего снять

после чего удалите маску

похлопывающими движениями добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут удалить патчи

поэтому рекомендуется регулярно использовать их два раза в неделю.

предварительно положите патчи в холодильник на 10 минут

при необходимости.

приложите патчи на кожу под глазами. Оставьте для воздействия на 20-30 минут. Снимите по истечении указанного времени и мягко помассируйте кожу до полного впитывания эссенции

приложите патчи на чистую сухую кожу под глазами и оставьте на 20-30 минут. Затем удалите

приложить на кожу патчи и оставить на 20-40 минут

приложить патчи к коже

приложить патчи на очищенную кожу под глазами

промокните полотенцем. Аккуратно извлеките гидрогелевые патчи из пластиковой упаковки. Приложите патчи на зону вокруг глаз. Оставьте патчи на 15 минут

разместить на коже у зоны вокруг

разместить на коже у зоны вокруг глаз острым кончиком к переносице

разместить на предварительно очищенной коже под глазами максимально близко к ресничному краю острым кончиком к переносице

распределите по лицу при помощи легких похлопываний и дайте впитаться

распределите по лицу при помощи легких похлопываний и дайте впитаться.

с помощью шпателя аккуратно отделите патч от защитной пленки. Поместите его на кожу под глазами на 15 минут. Для более выраженного результата перед использованием охладите патчи в холодильнике

снимите пленку с одной стороны патча

снимите прозрачную пленку и приложите на зону вокруг глаз. Через 20-30 минут удалите маску

удалите патчи и нежно вбейте подушечками пальцев оставшуюся эссенцию

удалите пленку с другой стороны. Оставьте на 10-20 минут

через 30-40 минут патчи снять

чтобы выпустить пузырьки воздуха. Через 30 минут снимите патчи

чтобы создать плотное прилегание. Через 20-30 минут снимите маску и умойтесь водой. Рекомендуется использовать 2-3 раза в неделю. Предупреждение: не используйте маску повторно. Не используйте маску при ранках