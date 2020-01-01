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Объем, л

Прочее

чайник из высококачественной нержавеющей стали с винтажными акцентами.

съёмный фильтр от накипи/ отсек для хранения шнура

можно использовать в домах со слабой проводкой

автоотключение при снятии с подставки

Мощность, Вт

Заварочный чайник

Дополнительные функции

предупреждение о необходимости очистки от накипи

отключение при снятии с подставки

нагрев воды от 40 до 100 °c с шагом 10

защита от включения без воды

автоотключение при снятии с подставки

автоотключение при закипании или снятии с базы

Защита

4 способа защиты - при закипании воды

автовыключение

автоматическое выключение

автоматическое отключение при закипании

автоматическое отключение: без воды

автооключение

автоотключение после закипания

автоотключение при закипании

автоотключение при закипании и отсутствии воды

автоотключение при отсутствии воды

автоотключение при подъеме чайника

автоотключение при снятии с подставки,

блокировка включение без воды

блокировка включения без воды

блокировка крышки

блокировка крышки / блокировка включения без воды

защита от включения без воды

защита от включения при открытой крышке

защита от выкипания

защита от перегрева

защита от перегрева и включения без воды

защита от перегрева.

защита от перегрева:

защита от поражения электрическим током

защита от протекания

защита от работы без воды

защита от работы без воды.

защита при закипании

отключение при закипании

отключение при недостаточном количестве воды

отключение при открытой крышке

отключение при отсутствии воды

отключение при снятии

отключение при снятии с подставки

открытой крышке

отсутствие воды

при включении чайника без воды

при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы

при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы.

при закипании

при отсутствии воды

при подъеме чайника с базы и когда открыта крышка.

при снятии