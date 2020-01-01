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Применение

1-2 раза в неделю нанести на сухую или влажную кожу тела

выполняя массаж лица в течение шага 6

для быстрого впитывания

желательно натуральным шампунем ОrganicTai. Это отличный средство для восстановления сухих

используется в душе для ухода за телом

крем нанести на соответствующие участки тела

масло нанести на кожу и распределить легкими массирующими движениями

массирующими движениями нанести на чистую кожу тела

мягко распределите массажными движениями

нанесите на влажную кожу

нанесите небольшое количество масла на тело массажными действиями

нанести на чистую кожу массирующими движениями

наносите на кожу тела массажными движениями

небольшое количество масла разогреть в ладонях и нанести на чистую кожу тела. Тщательно распределить до впитывания массажными движениями.

окрашенных и ломких волос. Применение для тела и лица: мягкими движениями нанести на сухую или влажную кожу

оставляйте до полного впитывания

периодически добавлять масло Unstress Multi-Vitamin Supplement на ладони

подходит для массажа

помассировать

после душа

после душа распылить на влажную/ сухую кожу

после принятия душа распылить на влажную кожу тела для быстрого впитывания

применение для волос: масло равномерно распределить по всей длине волос и массирующими движениями втереть его в ко на голову. Надеть на голову полиэтиленовую шапочку и укутать полотенцем. Держать 30-40 минут или всю ночь. После этого масло следует смыть

разотрите и вмассируйте

сделать массаж

смыть. При попадании в глаза промойте водой

смягчает ступни ног

утром или вечером наносите пару капель на ладони