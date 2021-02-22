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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для спорта Для настольного тенниса Шарики для настольного тенниса 40мм Stiga Мастер ABS 1 звезда 6шт, 2303-06, Оранжевый, 40 мм

Шарики для настольного тенниса 40мм Stiga Мастер ABS 1 звезда 6шт, 2303-06, Оранжевый, 40 мм

Артикул: 315183
Шарики для настольного тенниса 40мм Stiga Мастер ABS 1 звезда 6шт, 2303-06, Оранжевый, 40 мм
890 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 315183
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендSTIGA
Тип товараШарики для настольного тенниса
Комплектация6 шариков, упаковка
Материалцеллулоид
Размеры, м0,04х0,08х0,16
Мячи для настольного тенниса желтого цвета, 1 звезда. Диаметр 40 мм. Упаковка - 6 штук в картонной коробке.


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Шарики для настольного тенниса 40мм Stiga Мастер ABS 1 звезда 6шт, 2303-06, Оранжевый, 40 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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