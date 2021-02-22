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Главная Товары для спорта и отдыха Тренажеры Гири, гантели, штанги, утяжелители Indigo Гантели обливные с неопреновым покрытием S-образные INDIGO, IN133, Голубой, 1 кг*2шт

Гантели обливные с неопреновым покрытием S-образные INDIGO, IN133, Голубой, 1 кг*2шт

Артикул: 315084
  • Гантели обливные с неопреновым покрытием S-образные INDIGO, IN133, Голубой, 1 кг*2шт - фото 1
  • Гантели обливные с неопреновым покрытием S-образные INDIGO, IN133, Голубой, 1 кг*2шт - фото 2
Гантели обливные с неопреновым покрытием S-образные INDIGO, IN133, Голубой, 1 кг*2шт - фото 1
Гантели обливные с неопреновым покрытием S-образные INDIGO, IN133, Голубой, 1 кг*2шт - фото 2
690 руб. 
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Артикул: 315084
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараГантели
Материалметалл/неопрен
Вес, кг2x1
ПроизводствоКитай
Размеры, см14x14x8
Гантели эргономичной формы предназначены для использования как в домашних условиях так и в зале. Благодаря S-образной форме их комфортно держать в руке, а неопреновое покрытие предотвращает скольжение и не даст выпасть из рук даже при интенсивных тренировках. С помощью гантелей можно тренировать и укреплять мышцы плечевого пояса. Подходят для занятий аэробикой, силовых тренировок, развития выносливости, а также для реабилитации


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Гантели обливные с неопреновым покрытием S-образные INDIGO, IN133, Голубой, 1 кг*2шт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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