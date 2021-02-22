Смеситель для раковины Vidima BA396AA

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|Бренд
|Vidima
|Тип товара
|Смесители для раковины
|Аэратор в комплекте
|есть
|Монтаж
|настольный
|Форма излива
|традиционный
|Удлинненый излив
|нет
|Термостат
|нет
|Поворотный излив
|нет
|Переключатель на фильтр
|нет
|Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
|нет
|Встраиваемый
|нет
|Эко-режим
|нет
|Кол-во монтажных отверстий
|1
|Запорный клапан
|керамический картридж
|Длина излива
|120 мм
|Держатель для душа в комплекте
|нет
|Выдвижной излив
|нет
|Материал корпуса
|латунь
|Подсветка
|нет
|Ручной душ (лейка) в комплекте
|нет
|Страна бренда
|Болгария
|Тип управления
|однорычажный
|Высота излива
|100 мм
|Цвет
|хром
|Особенности
|гибкая подводка
|Длина, см
|17
|Высота, см
|16
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