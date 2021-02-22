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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для спорта Фитнес и аэробика Степ-платформа для аэробики 3 уровня INDIGO, IN169, Серо-синий, 80*31*10/15/20 см

Степ-платформа для аэробики 3 уровня INDIGO, IN169, Серо-синий, 80*31*10/15/20 см

Артикул: 314478
Степ-платформа для аэробики 3 уровня INDIGO, IN169, Серо-синий, 80*31*10/15/20 см
1 980 руб. 
2 130 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314478
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендIndigo
Тип товара
Степ-платформа для аэробики 3 уровня INDIGO, IN169, Серо-синий, 80*31*10/15/20 см


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Степ-платформа для аэробики 3 уровня INDIGO, IN169, Серо-синий, 80*31*10/15/20 см - по цене 1980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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