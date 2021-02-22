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Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 300 LED DMX

Артикул: 314404
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  • Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 300 LED DMX - фото 2
  • Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 300 LED DMX - фото 3
  • Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 300 LED DMX - фото 4
  • Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 300 LED DMX - фото 5
  • Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 300 LED DMX - фото 6
Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 300 LED DMX - фото 1
Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 300 LED DMX - фото 2
Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 300 LED DMX - фото 3
Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 300 LED DMX - фото 4
Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 300 LED DMX - фото 5
Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 300 LED DMX - фото 6
33 060 руб. 
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+ 857 КэтКоинов
Артикул: 314404
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендGreenBean
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт300
Регулировка мощностиесть
Цветовая температура5200К
Размеры, см50x30х9
Вес, кг8,7
Осветитель GreenBean StudioLight 300 LED DMX – светодиодная панель с мощностью 300 Вт и цветовой температурой 5200±200 K, которая может настраиваться с пульта управления по протоколу DMX-512. Светодиодный осветитель с металлическими шторками и рассеивающим фильтром предназначен для использования как мощный источник постоянного света, в том числе импульсного, на съемочной площадке или сцене. Источники постоянного света – 600 сверхъярких светодиодов с цветовой температурой 5200± K и высоким уровнем цветопередачи CRI&gt; 90. Светодиодные осветители надежны и экономичны – прослужат долго и потребляют мало электроэнергии. Световая поверхность размером 480 x 280 мм закрывается рассеивающим фильтром. Выбор режимов освещения осуществляется при помощи 4-х кнопок на панели управления ( находится на задней части панели). К корпусу осветителя прикреплены четыре металлические шторки на четырех винтовых соединениях каждая, которые помогают ограничить световой поток для получения световых акцентов или избежать засветки объектива камеры. Шторки можно снять, открутив винты. Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом 5/8“(в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры вертикальном или горизонтальном положении. Угол наклона осветителя регулируется бесступенчато, а выбранное положение надежно фиксируется двумя металлическими винтами-фиксаторами с большими рукоятками. Для экономии места при транспортировке кронштейн-лира снимается, а присоединяется к корпусу закручиванием фиксирующих винтов. Фиксаторы оснащены переставными ручками тапа «храповик» для удобного и надежного затягивания винтов.


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Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 300 LED DMX - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 33060 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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