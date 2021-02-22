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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотооборудование Осветители Godox Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки

Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки

Артикул: 314337
  • Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 1
  • Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 2
  • Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 3
  • Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 4
  • Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 5
Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 1
Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 2
Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 3
Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 4
Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - фото 5
960 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314337
В наличии
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БрендGodox
Тип товараСветофильтры
Godox V-11C – набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения контрастности, яркости и цветового решения при съемке различных объектов. В набор входит 32 фильтра: 16 цветов х2шт. Фильтры диаметром 62 мм предназначены для использования с накамерными вспышками Godox с круглой головкой (V1, H200R), а также с другими накамерными вспышками с адаптерами S-R1, AK-R1 или AKR16.


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Набор корректирующих светофильтров Godox V-11T для круглой головки - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 960 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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