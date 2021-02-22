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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для отдыха Ролики SWAN Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41

Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41

Артикул: 314264
  • Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 1
  • Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 2
  • Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 3
  • Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 4
  • Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 5
  • Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 6
  • Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 7
  • Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 8
  • Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 9
Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 1
Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 2
Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 3
Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 4
Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 5
Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 6
Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 7
Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 8
Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото 9
2 510 руб. 
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+ 100 КэтКоинов
Артикул: 314264
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендSWAN
Тип товара
Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41


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Роликовые коньки раздвижные SWAN алюм.рама кол 72*22mm PU АВЕС-7, TE-281, Бело-розовый, 38-41 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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