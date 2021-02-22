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Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red

Артикул: 314259
  • Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - фото 7
14 990 руб. 
18 490 руб. 
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Артикул: 314259
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендSamsung
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер8
Частота процессора2000+1700 МГц
Оперативная память4 Гб
Встроенная память64 Гб
Диагональ экрана, дюйм6.4
Разрешение экрана2400x1080
Цветкрасный
Камера, МП48+5+8+5
ПроцессорMediaTek Helio P65
Тип разъема для зарядкиUSB Type-C
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МП20
Стилус в комплектенет
Слот для карты памятиесть
Bluetooth5
Поддержка NFCесть
Wi-Fi802.11a/b/g/n/a
Поддержка 5Gнет
Наличие GPS/Глонассесть
ИК портнет
Влагозащищенный корпуснет
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора5000 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 512 Гб
Сканер отпечатка пальцаесть
ПроизводствоВьетнам/Индия/Китай/Корея
Вес, кг0.185
Насладись эффектом полного погружения в контент на 6.4-дюймовом безграничном U-экране смартфона Galaxy A31. Смотри видео, играй, веди прямые трансляции на ярком Super AMOLED экране с разрешением FHD+. В Galaxy A31 есть все, что ты хочешь получить от смартфона. Корпус толщиной всего 8.6мм оснащен невероятно мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч (типичное значение). Смартфон комфортно ощущается в руке благодаря эргономичной форме, а ритмический узор задней панели эффектно дополняет его внешний вид. Используй основную 48МП камеру с матрицей высокого разрешения для ярких и четких снимков днем и ночью. Сверхширокоугольная 8MП камера с углом обзора 123° идеально подойдет для съемки пейзажей и групповых портретов. Чтобы запечатлеть мельчайшие детали и текстуры объекта, воспользуйся 5МП камерой для макросъемки, а для выделения объектов съемки на размытом фоне используйте 5MП камеру с датчиком глубины, оснащенную функцией Живой фокус.


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Смартфон Samsung Galaxy A31 A315 64Gb Red - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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