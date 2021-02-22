Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для спорта и отдыха Товары для отдыха Скейты и роллерсерфы Indigo Круизер INDIGO SPACE (шасси алюминиевое, ABEC 7, колеса PU), LS-P2206B, Сине-голубой, 56,5*15 см

Круизер INDIGO SPACE (шасси алюминиевое, ABEC 7, колеса PU), LS-P2206B, Сине-голубой, 56,5*15 см

Артикул: 314246
Круизёры INDIGO: успей купить с выгодой до 15%
  • Круизер INDIGO SPACE (шасси алюминиевое, ABEC 7, колеса PU), LS-P2206B, Сине-голубой, 56,5*15 см - фото 1
  • Круизер INDIGO SPACE (шасси алюминиевое, ABEC 7, колеса PU), LS-P2206B, Сине-голубой, 56,5*15 см - фото 2
  • Круизер INDIGO SPACE (шасси алюминиевое, ABEC 7, колеса PU), LS-P2206B, Сине-голубой, 56,5*15 см - фото 3
  • Круизер INDIGO SPACE (шасси алюминиевое, ABEC 7, колеса PU), LS-P2206B, Сине-голубой, 56,5*15 см - фото 4
Круизер INDIGO SPACE (шасси алюминиевое, ABEC 7, колеса PU), LS-P2206B, Сине-голубой, 56,5*15 см - фото 1
Круизер INDIGO SPACE (шасси алюминиевое, ABEC 7, колеса PU), LS-P2206B, Сине-голубой, 56,5*15 см - фото 2
Круизер INDIGO SPACE (шасси алюминиевое, ABEC 7, колеса PU), LS-P2206B, Сине-голубой, 56,5*15 см - фото 3
Круизер INDIGO SPACE (шасси алюминиевое, ABEC 7, колеса PU), LS-P2206B, Сине-голубой, 56,5*15 см - фото 4
2 490 руб. 
2 580 руб. 
Купить
+ 85 КэтКоинов
Артикул: 314246
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендIndigo
Тип товараСкейт
Длина деки56,5 см
Вес, кг1,7
Диаметр колес60 мм
Максимальная нагрузка, кг80
Материал колесPU
Подвескаалюминий
ПодшипникABEC 7
Ширина деки15 см
Круизер INDIGO SPACE LS-P2206B 56,5*15см шасси алюм,подш ABEC 7, колеса прозрачные синие, PU, максимальный вес пользователя 80 кг


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Круизер INDIGO SPACE (шасси алюминиевое, ABEC 7, колеса PU), LS-P2206B, Сине-голубой, 56,5*15 см - по цене 2490 руб. в Тюмени. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тюмени

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...