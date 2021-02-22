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Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный

Артикул: 313960
  • Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный - фото 1
  • Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный - фото 2
  • Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный - фото 3
  • Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный - фото 4
  • Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный - фото 5
  • Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный - фото 6
  • Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный - фото 7
Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный - фото 1
Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный - фото 2
Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный - фото 3
Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный - фото 4
Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный - фото 5
Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный - фото 6
Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный - фото 7
34 760 руб. 
42 399 руб. 
Купить
+ 217 КэтКоинов
Артикул: 313960
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендTefal
Тип товара
Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный


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Самовывоз невозможен
Пылесос ручной Tefal Air Force All-In-One 360 TY9266WO черный – стоимость товара 34760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тюмени. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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