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Ошейник Sitabella 3110-2 красный,кожа

Артикул: 313943
Ошейник Sitabella 3110-2 красный,кожа
750 руб. 
830 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313943
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендSitabella
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 20 см
Материалкожа
СтранаРоссия
Типошейник
Цветкрасный
Изготовлен из натуральной кожи. При изготовлении использована никелированная фурнитура. Ширина ошейника 20 мм., длина шипов 12 мм. Размер универсальный.


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Ошейник Sitabella 3110-2 красный,кожа - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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