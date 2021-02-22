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Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys Multi-Speed, TPE, 17 см

Артикул: 313830
  • Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys Multi-Speed, TPE, 17 см - фото 1
  • Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys Multi-Speed, TPE, 17 см - фото 2
Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys Multi-Speed, TPE, 17 см - фото 1
Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys Multi-Speed, TPE, 17 см - фото 2
830 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313830
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендA-toys by TOYFA
Тип товараВибраторы
Диаметр4 см
Длина19 см
Количество режимов1
Комплектациявибратор, упаковка
МатериалABS пластик/TPE
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питаниябатарейки
Тип управленияручка регулятора
Цветтелесный
Что может быть лучше упругого твердого реалистичного и мультискоростного достоинства, с которым вы можете играть как угодно, согласно вашей фантазии. Пришло время попробовать то, что всегда хотелось! В ваших руках этот 19-ти сантиметровый партнер сможет вести себя как нежный любовник, настойчивый самец или уверенный плейбой-экспериментатор. Колечки у основания члена подарят дополнительную неожиданную стимуляцию. Интенсивность и напористость вашего партнера можно легко регулировать с помощью удобного колесика, плавно поворачивая его в разные стороны. Вибратор выполнен из безопасного термопластичного эластомера, и будет более послушным с использованием лубриканта на водной основе. Рабочая длина 17 см.


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Самовывоз невозможен
Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys Multi-Speed, TPE, 17 см - купить по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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