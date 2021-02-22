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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства RUF Туалетная вода с афродизиаками RUF Phero Spray для мужчин, 15 мл

Туалетная вода с афродизиаками RUF Phero Spray для мужчин, 15 мл

Артикул: 313682
Туалетная вода с афродизиаками RUF Phero Spray для мужчин, 15 мл
960 руб. 
1 170 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313682
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендRUF
Тип товараТуалетная вода
Ароматпарфюмерный
Объём15 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
СоставAlcohol, Aqua (water), Parfum (fragrance).
Страна происхожденияФранция
Форма выпускафлакон
Мужская туалетная вода с афродизиак RUF Phero spray — залог вашей привлекательности и притягательности! Принцип их действия естественен, как и сама природа: аромат, выделяясь в окружающую среду воздействует на подсознание человека и направляет сигнал о вашей сексуальности. Все натурально, интуитивно и ненавязчиво. Карьерный рост и личная жизнь вам обеспечены, как и успех у окружающих, ведь вы интуитивно будоражите, восхищаете, притягиваете, маните. Аромат представлен в удобном формате спрея объемом 15 мл, который легко носить с собой. Запах спрея - строгий и мужественный, животный мускусный. Практичные и утонченные в искусстве создания возбуждающих ароматов производители бренда RUF значительно упростили упаковку и дизайн флакона, чтобы сделать аромат максимально доступным. Основные усилия и средства вложены в уникальные разработки парфюмерных композиций, усиливающих действие естественных феромонов человека. Сделан во Франции.


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Самовывоз невозможен
Туалетная вода с афродизиаками RUF Phero Spray для мужчин, 15 мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 960 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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