Стимулятор для пар Satisfyer Pro 4 Couples, вакуум-волновой бесконтактный, силикон, белый, 19,5см

Клиторальный стимулятор Satisfyer Pro 4 Couples новая страница в истории неповторимого оргазма. Взрывного, 100% гарантированного и накрывающего волной удовольствия за считанные минуты! И это не просто слова это удачная система воздействия на клитор с помощью вакуума, вибрации и давления воздухом. Как это работает? Стимулятор нежно присасывается к области вокруг клитора, но при этом не прикасается к нему. Такая стимуляция называется бесконтактной, является самой безопасной и считается максимально действенной. Вакуум и воздух создают целенаправленные, но деликатные ритмичные волны. На что похоже? На искусный куннилингус или нежное посасывание клитора, которое за считанные минуты доводит до оргазма. Результаты тестов говорят о том, что оргазм достигается буквально в течение 1-3 минут. Satisfyer не боится воды и имеет магнитное зарядное устройство, позволяющее не глядя подсоединять игрушку к источнику питания.
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