Туалетная вода с афродизиаками RUF SMAK для мужчин, 50 мл

Мужская туалетная вода с афродизиаками RUF Smak – залог вашей привлекательности и притягательности, поскольку афродизиаки – натуральный усилитель мужской и женской сексуальности. Принцип их действия естественен, как и сама природа: аромат, выделяясь в окружающую среду и воздействуя на подсознание человека, направляет сигнал о вашей привлекательности. Все натурально, интуитивно и ненавязчиво. Карьерный рост и личная жизнь вам обеспечены, как и успех у окружающих, ведь вы интуитивно будоражите, восхищаете, притягиваете, маните. Излучает индивидуальность, класс и элегантность. Уникальный и харизматичный, цветочно-древесный аромат с нотками янтаря отражает мужественность и, без сомнений, покорит даже самую притязательную даму. Идеален для тех, кто жаждет быть в центре внимания! Семейство ароматов: цветочные, древесные. Сделан во Франции.