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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Эрекционные кольца JOS Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см

Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см

Артикул: 313648
  • Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 1
  • Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 2
  • Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 3
  • Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 4
  • Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 5
  • Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 6
  • Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 7
  • Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 8
  • Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 9
  • Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 10
  • Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 11
Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 1
Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 2
Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 3
Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 4
Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 5
Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 6
Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 7
Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 8
Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 9
Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 10
Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - фото 11
850 руб. 
920 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313648
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендJOS
Тип товараЭрекционные кольца
Причудливая форма игрушки не смутит даже новичка. Кольцо плотно облегает половой член и продлевает половой акт, а клиторальный стимулятор ускоряет наступление женского оргазма, делая его ярче! Игрушка изготовлена из мягкого эластичного силикона, поэтому она растягивается до нужного диаметра. Съемная вибропуля работает от 2LR41 батареек (в комплекте).


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Эрекционное кольцо на пенис JOS SWEET DEVIL, силикон, красный, 8,5 см - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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