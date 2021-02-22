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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Эрекционные кольца Satisfyer Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см

Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см

Артикул: 313641
  • Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 1
  • Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 2
  • Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 3
  • Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 4
  • Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 5
  • Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 6
  • Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 7
  • Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 8
  • Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 9
  • Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 10
Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 1
Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 2
Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 3
Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 4
Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 5
Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 6
Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 7
Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 8
Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 9
Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - фото 10
3 320 руб. 
3 600 руб. 
Купить
+ 92 КэтКоинов
Артикул: 313641
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSatisfyer
Тип товараЭрекционные кольца
Материалсиликон
Особенностидиаметр 2.5 см, влагостойкость, вибрация
Питание основного устройствааккумулятор
СтранаКитай
Типэрекционное кольцо
Цветсиний
Стильный аксессуар в линейки Rings для продления полового акта и усиления эрекции. Приятная вибрация нежно массирует чувствительные зоны и создает глубокие ощущения. Приятная вибрация позволяет сделать половой акт необычным и более приятным. Тем самым даря яркие эмоции обоим партнерам. Виброкольцо: • на 40-60% увеличивает продолжительность полового акта. • усиливает эрекцию. • повышает чувствительность полового члена. Satisfayer Rings сделано из качественного гипоаллергенного силикона темно-синего оттенка. Поэтому гармонично смотрится в любой интимной обстановке. Подходит под размеры большинства мужчин. Высота кольца — 7,5 см. Диаметр отверстия — 2,5 см.


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Самовывоз невозможен
Эрекционное кольцо на пенис Satisfyer Rings, силикон, синий 7,5 см - стоимость товара 3320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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