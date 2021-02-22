Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Libertin для мужчин, 50 мл

Мужская туалетная вода с феромонами RUF Taboo Libertin – залог вашей привлекательности и притягательности, поскольку феромоны – производные мужских и женских половых гормонов. Принцип их действия естественен, как и сама природа: концентрат феромонов, выделяясь в окружающую среду и воздействуя на подсознание человека, направляет сигнал о вашей сексуальности. Все натурально, интуитивно и ненавязчиво. Карьерный рост и личная жизнь вам обеспечены, как и успех у окружающих, ведь вы интуитивно будоражите, восхищаете, притягиваете, маните. Сила аромата Taboo Libertin в его уникальной гармоничной композиции цветочных ароматов, теплых нот цитрусовых и дерева. Этот чувственный парфюм будет словно обволакивать вас чарующими ароматами в течении всего дня и очень быстро станет незаменимым оружием соблазнения. Сделан во Франции.