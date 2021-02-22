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СтекTOYFA Theatre кожанный чёрный,65 см

Артикул: 313444
  • СтекTOYFA Theatre кожанный чёрный,65 см - фото 1
  • СтекTOYFA Theatre кожанный чёрный,65 см - фото 2
  • СтекTOYFA Theatre кожанный чёрный,65 см - фото 3
  • СтекTOYFA Theatre кожанный чёрный,65 см - фото 4
СтекTOYFA Theatre кожанный чёрный,65 см - фото 1
СтекTOYFA Theatre кожанный чёрный,65 см - фото 2
СтекTOYFA Theatre кожанный чёрный,65 см - фото 3
СтекTOYFA Theatre кожанный чёрный,65 см - фото 4
2 710 руб. 
3 700 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313444
В наличии
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 65 см
Материалкожа/пластик
СтранаКитай
ТипСтек
Цветчерный
Чёрный кожаный стек 65 см с небольшим шлепком и стильной ручкой — такой интересный атрибут не только позволит совершать умеренные и сильные воздействия, но и покажет характер его хозяина. Качественная порка — не единственная причина, по которой девайс пользуется большой популярностью. Но, пожалуй, главная. Поэтому очень важно придерживаться основных принципов безопасности. Так, наносить удары стеком рекомендуется по ягодицам, следя, чтобы кончик аксессуара не оставлял захлёстов. Тогда любые игры со стеком будут доставлять максимальное наслаждение.


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Самовывоз невозможен
СтекTOYFA Theatre кожанный чёрный,65 см - купить по цене 2710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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