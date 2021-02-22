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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы Nalone Нереалистичный вибратор Nalone Yoni, Силикон, Фиолетовый, 23,5 см

Нереалистичный вибратор Nalone Yoni, Силикон, Фиолетовый, 23,5 см

Артикул: 313400
  • Нереалистичный вибратор Nalone Yoni, Силикон, Фиолетовый, 23,5 см - фото 1
  • Нереалистичный вибратор Nalone Yoni, Силикон, Фиолетовый, 23,5 см - фото 2
  • Нереалистичный вибратор Nalone Yoni, Силикон, Фиолетовый, 23,5 см - фото 3
  • Нереалистичный вибратор Nalone Yoni, Силикон, Фиолетовый, 23,5 см - фото 4
  • Нереалистичный вибратор Nalone Yoni, Силикон, Фиолетовый, 23,5 см - фото 5
Нереалистичный вибратор Nalone Yoni, Силикон, Фиолетовый, 23,5 см - фото 1
Нереалистичный вибратор Nalone Yoni, Силикон, Фиолетовый, 23,5 см - фото 2
Нереалистичный вибратор Nalone Yoni, Силикон, Фиолетовый, 23,5 см - фото 3
Нереалистичный вибратор Nalone Yoni, Силикон, Фиолетовый, 23,5 см - фото 4
Нереалистичный вибратор Nalone Yoni, Силикон, Фиолетовый, 23,5 см - фото 5
5 890 руб. 
7 420 руб. 
Купить
+ 95 КэтКоинов
Артикул: 313400
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендNalone
Тип товараВибраторы
Диаметр4 см
Длина23.5 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, USB-кабель, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация, ротация
Стимуляциявагинальной области, наружных интимных зон
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветфиолетовый
Nalone Yoni – новый взгляд на классику. Сдержанная внешность массажера Yoni скрывает под собой массу достоинств, которые придутся по вкусу как поклонникам классических моделей поколения Hitachi, так и любителям инноваций среди секс-игрушек. Мягкая гибкая головка игрушки превосходно справляется с массажем: 7 программ мощнейшей вибрации разминают затёкшие мышцы, разбивают целлюлит, расслабляют усталое тело. зауженный гнущийся кончик можно использовать как ручку, а можно – как ещё одну игрушку. Одно нажатие кнопки – и 7 программ сверхмощной ротации подарят потрясающую вагинальную стимуляцию и изумительный массаж точки G. Выберите свой ритм и отдайтесь наслаждению! удобная панель управления, возможность использования в душе, магнитная USB-зарядка и мешочек для хранения добавляют множество положительных эмоций при использовании игрушки, делая его гораздо комфортнее. Испытайте самые невероятные ощущения с Nalone Yoni.


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Самовывоз невозможен
Нереалистичный вибратор Nalone Yoni, Силикон, Фиолетовый, 23,5 см – стоимость товара 5890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тюмени. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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