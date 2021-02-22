Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт

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|Бренд
|Milan
|Тип товара
|Возбуждающее средство
|Объём
|30 шт
|Рекомендации по применению
|по 1 капсуле в день
|Состав
|декстроза (носитель), лактоза (носитель), порошок коры муира-пуама, сахароза, порошок листьев дамианы, кальция карбонат (стабилизатор), экстракт коры дерева йохимбе, экстракт коры муира-пуама, экстракт листьев дамианы, тальк (агент антислеживающий), титана диоксид (краситель), лецитин, стеарат магния (эмульгатор), полиэтиленгликоль, сироп глюкозы, глицерин (загуститель), шеллак (глазирователь), е104 (краситель), е 110 (краситель), гуммиарабик (стабилизатор).
|Страна происхождения
|Германия
|Форма выпуска
|драже
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