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Спрей-прологатор Гармония Control для мужчин, 9 мл

Артикул: 313233
  • Спрей-прологатор Гармония Control для мужчин, 9 мл - фото 1
  • Спрей-прологатор Гармония Control для мужчин, 9 мл - фото 2
Спрей-прологатор Гармония Control для мужчин, 9 мл - фото 1
Спрей-прологатор Гармония Control для мужчин, 9 мл - фото 2
590 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313233
В наличии
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараПрологаторы
Удивлять и удивляться позволит спрей-пролонгатор Гармония control. Всего одно нажатие, и средство мгновенно и глубоко понижает чувствительность в области головки полового члена. Спрей моментально впитывается после распыления, что позволяет сразу быть в контакте с женщиной, не понижая ее чувствительность, и контролировать время интимной близости. Удобный флакон позволяет легко подобрать индивидуально необходимое количество средства для достижения нужного эффекта. Применение: распылите на чувствительные зоны полового члена за 2-3 минуты до интимной близости. Доза подбирается индивидуально, начиная с минимальной (одно нажатие).


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Спрей-прологатор Гармония Control для мужчин, 9 мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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