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Презервативы "Arlette" №6, Dotted Точечные 6 шт.

Артикул: 313188
Презервативы &quot;Arlette&quot; №6, Dotted Точечные 6 шт.
250 руб. 
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Артикул: 313188
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендArlette
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьточечная
Штук в упаковке6
Точечные презервативы Arlette Dotted № 3 - это непревзойденная защита для мужчины и чувственное наслаждение для женщины. Точечный рельеф дополнительно стимулирует партнершу, затрагивая во время полового акта большее количество нервных окончаний. Это делает стимуляцию более интенсивной, а кульминацию - громкой. Увеличенный до 185 мм размер обеспечивает безупречный комфорт во время секса - презерватив не сдавливает член и не скатывается в процессе. Мировые стандарты производства и строгий контроль качества на каждом этапе гарантируют первоклассную защиту обоим партнерам.


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Презервативы "Arlette" №6, Dotted Точечные 6 шт. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 250 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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