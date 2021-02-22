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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Yovee by Toyfa Скраб для тела Yovee by Toyfa Романтическое свидание «Сладкий», с ароматом клубничного йогурта, 200

Скраб для тела Yovee by Toyfa Романтическое свидание «Сладкий», с ароматом клубничного йогурта, 200

Артикул: 313163
  • Скраб для тела Yovee by Toyfa Романтическое свидание «Сладкий», с ароматом клубничного йогурта, 200 - фото 1
  • Скраб для тела Yovee by Toyfa Романтическое свидание «Сладкий», с ароматом клубничного йогурта, 200 - фото 2
  • Скраб для тела Yovee by Toyfa Романтическое свидание «Сладкий», с ароматом клубничного йогурта, 200 - фото 3
  • Скраб для тела Yovee by Toyfa Романтическое свидание «Сладкий», с ароматом клубничного йогурта, 200 - фото 4
  • Скраб для тела Yovee by Toyfa Романтическое свидание «Сладкий», с ароматом клубничного йогурта, 200 - фото 5
Скраб для тела Yovee by Toyfa Романтическое свидание «Сладкий», с ароматом клубничного йогурта, 200 - фото 1
Скраб для тела Yovee by Toyfa Романтическое свидание «Сладкий», с ароматом клубничного йогурта, 200 - фото 2
Скраб для тела Yovee by Toyfa Романтическое свидание «Сладкий», с ароматом клубничного йогурта, 200 - фото 3
Скраб для тела Yovee by Toyfa Романтическое свидание «Сладкий», с ароматом клубничного йогурта, 200 - фото 4
Скраб для тела Yovee by Toyfa Романтическое свидание «Сладкий», с ароматом клубничного йогурта, 200 - фото 5
470 руб. 
660 руб. 
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Артикул: 313163
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендYovee by Toyfa
Тип товараСкраб для тела
Ароматсладкий, фруктовый
Объём200 г
Рекомендации по применениюлёгкими массажными движениями нанесите на чистую влажную кожу. Массируйте в течение 5-7 минут, а затем смойте водой. Наслаждайтесь гладкой кожей!
Составглицерин, стеариновая кислота, кокоил изотеанат натрия, кокосульфат натрия, мальтодекстрин, еDTA, метилзлороизотиозолинон, метилизотиозолинон, морская соль, масло рапса, косметическая отдушка, пигмент, фенохем.
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускабанка
Скраб для тела с ароматными маслами глубоко очищает и питаниет кожу. Подготовка перед свиданием или просто забота о своём теле, скраб — идеальное средство для избавления от токсинов и отшелушивания. Подарите себе и своему партнеру идеально гладкую кожу и нежность от прикосновений.


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Самовывоз невозможен
Скраб для тела Yovee by Toyfa Романтическое свидание «Сладкий», с ароматом клубничного йогурта, 200 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 470 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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