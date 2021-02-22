Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Презервативы и лубриканты Презервативы Ganzo Презервативы Ganzo Ultra thin, ультратонкие, латекс, 18 см, 12 шт

Презервативы Ganzo Ultra thin, ультратонкие, латекс, 18 см, 12 шт

Артикул: 313106
  • Презервативы Ganzo Ultra thin, ультратонкие, латекс, 18 см, 12 шт - фото 1
  • Презервативы Ganzo Ultra thin, ультратонкие, латекс, 18 см, 12 шт - фото 2
Презервативы Ganzo Ultra thin, ультратонкие, латекс, 18 см, 12 шт - фото 1
Презервативы Ganzo Ultra thin, ультратонкие, латекс, 18 см, 12 шт - фото 2
510 руб. 
610 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313106
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендGanzo
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке12
Любителям естественных ощущений надо запомнить лишь одно название презервативов — Ganzo Ultra Thin. Супертонкие презервативы в обильной смазке на водной основе сохраняют максимальный комфорт во время секса. При этом уровень защиты остаётся на потрясающе высоком уровне!


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Презервативы Ganzo Ultra thin, ультратонкие, латекс, 18 см, 12 шт - стоимость товара 510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тюмени

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...