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Презервативы Luxe Exclusive Ночной разведчик №1, 1 шт

Артикул: 313059
  • Презервативы Luxe Exclusive Ночной разведчик №1, 1 шт - фото 1
  • Презервативы Luxe Exclusive Ночной разведчик №1, 1 шт - фото 2
  • Презервативы Luxe Exclusive Ночной разведчик №1, 1 шт - фото 3
Презервативы Luxe Exclusive Ночной разведчик №1, 1 шт - фото 1
Презервативы Luxe Exclusive Ночной разведчик №1, 1 шт - фото 2
Презервативы Luxe Exclusive Ночной разведчик №1, 1 шт - фото 3
210 руб. 
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Артикул: 313059
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендLuxe
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветбелый
Поверхностьусики
Штук в упаковке1
Презервативы Luxe Exclusive Ночной разведчик - это одно из лучших средств защиты от ЗПП! Ведь эти презервативы сочетают в себе не только идеальную прочность, но и неожиданный, весьма приятный сюрприз - эластичная, нежная на ощупь полоска шариков-усиков, которая дополнительно стимулируют эрогенные зоны! Это непременно стоит попробовать!


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Самовывоз невозможен
Презервативы Luxe Exclusive Ночной разведчик №1, 1 шт – стоимость товара 210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тюмени. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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