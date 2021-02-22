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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства INTT Массажная свеча для поцелуев INTT Mint с ароматом мяты, 30 мл

Массажная свеча для поцелуев INTT Mint с ароматом мяты, 30 мл

Артикул: 312934
  • Массажная свеча для поцелуев INTT Mint с ароматом мяты, 30 мл - фото 1
  • Массажная свеча для поцелуев INTT Mint с ароматом мяты, 30 мл - фото 2
  • Массажная свеча для поцелуев INTT Mint с ароматом мяты, 30 мл - фото 3
  • Массажная свеча для поцелуев INTT Mint с ароматом мяты, 30 мл - фото 4
  • Массажная свеча для поцелуев INTT Mint с ароматом мяты, 30 мл - фото 5
Массажная свеча для поцелуев INTT Mint с ароматом мяты, 30 мл - фото 1
Массажная свеча для поцелуев INTT Mint с ароматом мяты, 30 мл - фото 2
Массажная свеча для поцелуев INTT Mint с ароматом мяты, 30 мл - фото 3
Массажная свеча для поцелуев INTT Mint с ароматом мяты, 30 мл - фото 4
Массажная свеча для поцелуев INTT Mint с ароматом мяты, 30 мл - фото 5
530 руб. 
1 470 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312934
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендINTT
Тип товараМассажная свеча
Ароматзеленый
Объём30 мл
Рекомендации по применениюзажгите свечу приблизительно на 5 минут, чтобы растопить воск. погасите свечу и вылейте жидкий воск
Составмасло подсолнечника, сахарин, жидкий парафин, токоферола ацетат, бутилгидрокситолуол (BHT), CI 61565, CI 47000, парфюм, гидрированное пальмовое масло
Страна происхожденияБразилия
Форма выпускасвеча
Запоминающийся массаж или горячая прелюдия? И то и другое, если в программе — массажная свеча для поцелуев Intt Mint с ароматом мяты. Создает первоклассный антураж. Аромат освежающей мяты наполняет пространство энергией релакса и задает настроение вечеру. Превращает обычный сеанс массажа в несравненный ритуал. Погасите свечу, и она превратится в растопленное массажное масло. Прикосновения теплых ладоней возбуждают и волнуют воображение. Открывает простор для сексуальных экспериментов. Восхитительный вкус мяты позволяет вашим поцелуям и ласкам быть максимально будоражащими. Клинически протестированный дерматологами и гинекологами состав не содержит парафин, не обжигает и деликатно ухаживает за кожей. Откройте для себя новые оттенки страсти вместе с INTT.


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Массажная свеча для поцелуев INTT Mint с ароматом мяты, 30 мл - данный товар вы можете купить по цене 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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