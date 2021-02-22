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Масло для массажа HOT BIO Massage oil ylang ylang 100 мл

Артикул: 312863
  • Масло для массажа HOT BIO Massage oil ylang ylang 100 мл - фото 1
  • Масло для массажа HOT BIO Massage oil ylang ylang 100 мл - фото 2
Масло для массажа HOT BIO Massage oil ylang ylang 100 мл - фото 1
Масло для массажа HOT BIO Massage oil ylang ylang 100 мл - фото 2
910 руб. 
1 050 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312863
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендHOT
Тип товараМасло для массажа
Объём100 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
Составглицин сои (соевое масло), масло сладкого миндаля, масло кокоса, масло клещевицы (касторовое масло), масло жожоба, масло пенника лугового, токоферол, бисаболол, масло абрикосовой косточки, масло подсолнечника, масло розмарина, лицитин
Страна происхожденияАвстрия
Форма выпускафлакон
Массажное масло BIO с нежным ароматом иланг иланга. Иланг иланг – природный афродизиак, который раскроет ваши чувства. Произведено на основе кокосового масла, также содержит масло макадамии, жожоба, подсолнечника и розмарин. Биологическое массажное масло подходит для использования веганами, более 80 % производства контролируется сообществом по использованию экологически чистых продуктов. Эко-туба изготовлена из возобновляемого сырья


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Самовывоз невозможен
Масло для массажа HOT BIO Massage oil ylang ylang 100 мл - стоимость товара 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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