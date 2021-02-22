Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл

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|Бренд
|Shunga
|Тип товара
|Возбуждающий гель
|Объём
|60 мл
|Рекомендации по применению
|вотрите каплю геля в область клитора и в окружающие мягкие ткани. Он создаст стимулирующие ощущения свежести и/или покалывания. Его уникальный состав обогащен натуральными экстрактами, содержащими L-аргинин – специфическую аминокислоту, стимулирующую циркуляцию крови. «Черный лотос» оказывает такой же эффект на пенис. Нанесите его на головку, не забыв про крайнюю плоть и уздечку. Не рекомендуется во время беременности и при гинекологических заболеваниях.
|Состав
|вода, глицерин USP*, пропандиол**, L-аргинин гидрохлорид, гидроксиэтилцеллюлоза, поликватерниум-7, витамин е, ментил лактат, запатентованная смесь экстрактов (тёрнера раскидистая, корень ашвагандхи, эритроксил катуаба, гуарана, клавохуаска), перец стручковый O.R., *сертифицированный органический, **100% натуральный
|Страна происхождения
|Канада
|Форма выпуска
|туба
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