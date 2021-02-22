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Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Wave, Силикон, Розовый, 26 см

Артикул: 312761
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Wave, Силикон, Розовый, 26 см - фото 1
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Wave, Силикон, Розовый, 26 см - фото 2
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Wave, Силикон, Розовый, 26 см - фото 3
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Wave, Силикон, Розовый, 26 см - фото 4
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Wave, Силикон, Розовый, 26 см - фото 5
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Wave, Силикон, Розовый, 26 см - фото 1
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Wave, Силикон, Розовый, 26 см - фото 2
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Wave, Силикон, Розовый, 26 см - фото 3
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Wave, Силикон, Розовый, 26 см - фото 4
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Wave, Силикон, Розовый, 26 см - фото 5
13 550 руб. 
17 230 руб. 
Купить
+ 207 КэтКоинов
Артикул: 312761
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендNalone
Тип товараВибраторы
Диаметр3.7 см
Длина26 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, USB-кабель, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области, клитора
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Nalone Wave – удовольствие волна за волной. Вибратор Nalone Wave – сенсационная игрушка. Он объединяет в себе классические формы и несколько видов стимуляции, способных погрузить в поистине головокружительные эмоции. Игрушка оснащена 2 мощными моторами, генерирующими работу головки и клиторального отростка по отдельности, что позволяет выбрать ласки по настроению в целых 7 программах. ярко выраженная анатомическая головка совершает возвратно-поступательные движения сразу в 3 режимах вибрации. Это дарит чувственное проникновение и восхитительную вагинальную стимуляцию. в корпус вибратора встроены последовательно двигающиеся бусины. Работая в 3 скоростях, они словно создают эффект волны, ласкают все без исключения эрогенные зоны и вызывают всплески блаженства снова и снова. мягкий клиторальный отросток способен массировать клитор сразу в 5 режимах: 3 уровня интенсивности вибрации и 2 уровня пульсации, сводя с ума и накрывая сладостным оргазмом. комфортное управление с помощью всего 4 кнопок: каждая из них управляет отдельной функцией и может включаться/выключаться по желанию. удобная USB-зарядка и водонепроницаемость игрушки делают использование вибратора еще приятнее. Ощутите невероятный прилив наслаждения с Nalone Wave.


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Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Wave, Силикон, Розовый, 26 см - стоимость товара 13550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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