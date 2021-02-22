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Джутовая веревка, 5 м

Артикул: 312756
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Джутовая веревка, 5 м - фото 1
Джутовая веревка, 5 м - фото 2
Джутовая веревка, 5 м - фото 3
Джутовая веревка, 5 м - фото 4
Джутовая веревка, 5 м - фото 5
Джутовая веревка, 5 м - фото 6
Джутовая веревка, 5 м - фото 7
800 руб. 
880 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312756
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнодлина 5 м
Материалджут
СтранаКитай
ТипВеревка
Цветбежевый
Джут - исторически правильный материал для изготовления бондажных веревок. Такая веревка немного колючая, и это дает дополнительную стимуляцию связываемому. Отрезок 5 метров можно использовать для обвязки отдельных частей тела или в комплекте с другими отрезками.


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Самовывоз невозможен
Джутовая веревка, 5 м - по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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