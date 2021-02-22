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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Shunga Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл

Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл

Артикул: 312676
  • Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - фото 1
  • Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - фото 2
  • Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - фото 3
  • Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - фото 4
  • Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - фото 5
  • Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - фото 6
  • Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - фото 7
Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - фото 1
Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - фото 2
Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - фото 3
Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - фото 4
Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - фото 5
Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - фото 6
Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - фото 7
1 660 руб. 
2 090 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312676
В наличии
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БрендShunga
Тип товараКрем для массажа
Ароматсладкий
Объём200 мл
Рекомендации по применениюсъедобный. Не рекомендуется в качестве персонального лубриканта. Только для наружного применения.
Составвода, стеариновая кислота, глицерин, сафлор красильный, собрбинол, цетиловый спирт, стеарат глицерина, триэтаноламин, метиловый эфир, мед, в зависимости от аромата: вишня, клубника, мята, ваниль.
Страна происхожденияКанада
Форма выпускатуба
Шелковистая текстура съедобного массажного крема даже во время интенсивной близости, сохраняет на коже восхитительный вкус, не оставляя никакого послевкусия. • Гладкий шелковистый, оставляет на коже чувство свежести. • Восхитительный вкус. • Маслянистая текстура. • Легко и долго скользит. • Съедобен. • Не оставляет жирных пятен.


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Самовывоз невозможен
Крем для массажа Shunga Intoxicating Chocolate, съедобный, со вкусом шоколада, 200 мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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