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Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см

Артикул: 312642
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 1
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 2
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 3
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 4
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 5
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 6
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 7
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 8
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 9
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 10
Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 1
Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 2
Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 3
Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 4
Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 5
Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 6
Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 7
Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 8
Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 9
Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - фото 10
2 950 руб. 
4 130 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312642
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSatisfyer
Тип товараВибраторы
Диаметр4.8 см
Длина9.4 см
Количество режимов15
Комплектациявибратор, USB-кабель, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляцияклитора, наружных интимных зон
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветчёрный
Оргазм по нажатию кнопки? Легко! С настоящим дамским угодником вибромассажером Satisfyer Layon 2 Dark Desire. Этот стимулятор внешне похож на небольшой пульт управления телевизионными программами, но показывает он исключительно красочные каналы. Безудержный, но тихий мотор создает 15 захватывающих вибрационных режимов с 5-ю скоростями и 10-ю ритмами. Эргономичные кнопки «+/-» беспрекословно подбирают интенсивность интимной игры — от нежной прелюдии до остросюжетных финальных сцен с серией ярких оргазмов. Гладкая пластиковая поверхность, украшающая игрушку с одной стороны, ровно и мощно передает вибрацию, а широкая рельефная поверхность с другой стороны балует щекочущей стимуляцией. Если взять Satisfyer Layon 2 Dark Desire с собой в расслабляющую ванну, то он проявит свои гениальные способности в два раза интенсивнее. Что может быть приятнее, чем управляемый оргазм, который подчиняется каждому вашему желанию Включите Satisfyer Layon 2 Dark Desire в свою жизнь


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Самовывоз невозможен
Вибромассажер Satisfyer Layon 2, Dark Desire, силикон, чёрный, 9,4 см - по цене 2950 руб. в Тюмени. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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