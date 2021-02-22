Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Товары для БДСМ Roomfun Комплект бондажный Roomfun Sex Harness Bondage на сбруе, чёрный

Комплект бондажный Roomfun Sex Harness Bondage на сбруе, чёрный

Артикул: 312625
  • Комплект бондажный Roomfun Sex Harness Bondage на сбруе, чёрный - фото 1
  • Комплект бондажный Roomfun Sex Harness Bondage на сбруе, чёрный - фото 2
  • Комплект бондажный Roomfun Sex Harness Bondage на сбруе, чёрный - фото 3
  • Комплект бондажный Roomfun Sex Harness Bondage на сбруе, чёрный - фото 4
  • Комплект бондажный Roomfun Sex Harness Bondage на сбруе, чёрный - фото 5
Комплект бондажный Roomfun Sex Harness Bondage на сбруе, чёрный - фото 1
Комплект бондажный Roomfun Sex Harness Bondage на сбруе, чёрный - фото 2
Комплект бондажный Roomfun Sex Harness Bondage на сбруе, чёрный - фото 3
Комплект бондажный Roomfun Sex Harness Bondage на сбруе, чёрный - фото 4
Комплект бондажный Roomfun Sex Harness Bondage на сбруе, чёрный - фото 5
3 580 руб. 
4 850 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312625
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендRoomfun
Тип товараТовары для БДСМ
Материалнеопрен
СтранаКитай
ТипКомплект бондажный
Цветчерный
Этот бондажный комплект предназначен для надежной и прочной фиксации секс-позиций. Благодаря этому удобному и прочному приспособлению вы сможете расширить количество поз для секса. Прочные ремешки скреплены между собой надежным кольцом. Ремешки регулируются по размеру. Мягкая отделка обеспечивает максимальный комфорт в использовании, а надежные крепления обеспечивают безопасность.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Комплект бондажный Roomfun Sex Harness Bondage на сбруе, чёрный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тюмени

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...