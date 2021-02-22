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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Yovee by Toyfa Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл

Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл

Артикул: 312624
  • Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 1
  • Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 2
  • Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 3
  • Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 4
  • Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 5
  • Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 6
  • Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 7
  • Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 8
  • Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 9
  • Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 10
Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 1
Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 2
Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 3
Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 4
Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 5
Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 6
Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 7
Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 8
Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 9
Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - фото 10
230 руб. 
Купить
Артикул: 312624
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендYovee by Toyfa
Тип товараМасло для массажа
Ароматфруктовый
Объём50 мл
Рекомендации по применениюналейте масло в ладони и немного разотрите в руках. Мягкими и плавными движениями массируйте тело. Не рекомендуется в качестве персонального лубриканта.
Составмасла: рапсовое, миндальное, виноградной косточки, косметическая отдушка, фенохем.
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускафлакон
Натуральные масла в составе сделают массаж не только насыщенным и чувственным, но и полезным для вашей кожи. Отлично скользит и смывается водой. Пикантный и тропический аромат манго и папайи с лёгкостью расслабит и подготовит вас к чувственному массажу. Идея для свидания: Устройте для своей половинки экзотическое свидание. Дополнением к напиткам и фруктам станет чувственный массаж с ароматом манго и папайи. Сделайте массаж своим обнажённым телом — так он станет ещё более интимным и чувственным. Такое свидание останется в памяти надолго!


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Масло для массажа Yovee by Toyfa «Массаж на пляже», с ароматом манго и папайи, 50 мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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