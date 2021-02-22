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Гель-лубрикант Ты и Я "MiniMini" для женщин, 4 г, 20 шт в упаковке

Артикул: 312594
  • Гель-лубрикант Ты и Я &quot;MiniMini&quot; для женщин, 4 г, 20 шт в упаковке - фото 1
  • Гель-лубрикант Ты и Я &quot;MiniMini&quot; для женщин, 4 г, 20 шт в упаковке - фото 2
Гель-лубрикант Ты и Я &quot;MiniMini&quot; для женщин, 4 г, 20 шт в упаковке - фото 1
Гель-лубрикант Ты и Я &quot;MiniMini&quot; для женщин, 4 г, 20 шт в упаковке - фото 2
1 020 руб. 
1 090 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312594
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностис эффектом сужения
Создает эффект «узкого влагалища», усиливая взаимные приятные ощущения при половом акте за счет более тесного контакта. Позволяет испытать вновь волнующие ощущения. Лубрикант регулирует выделение собственной смазки при ее избытке, уменьшая ее количество. Обеспечивает устойчивое, длительное скольжение и надежно защищает слизистые от микротравм. Гель-лубрикант «MiniMini» может применяться для устранения послеродовых изменений. Легко смывается водой. Совместим с изделиями из латекса и синтетических материалов. Применение: нанесите лубрикант на вход во влагалище заранее, не менее чем за 15-30 минут до полового акта.


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Самовывоз невозможен
Гель-лубрикант Ты и Я "MiniMini" для женщин, 4 г, 20 шт в упаковке - по цене 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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