Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл

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|Бренд
|Штучки-дрючки
|Тип товара
|Масло для ванны
|Аромат
|фруктовый
|Объём
|150 мл
|Рекомендации по применению
|при использовании в душе встряхните флакон, нанесите небольшое количество масла на свое тело или тело партнера, и приступайте к массажу. При использовании в ванной встряхните флакон, налейте 1/3 в горячую ванну, растворите, после ванны продукт можно не смывать с тела.
|Состав
|масло виноградной косточки, рапсовое масло, твин-80, косметическая отдушка
|Страна происхождения
|Россия
|Форма выпуска
|флакон
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