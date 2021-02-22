Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см

Вибромассажер Satisfyer Layons Purple Pleasure — многофункциональный стимулятор для любимых эрогенных зон, которому подвластна любая ваша прихоть. Возможность экспериментировать. Возбуждающая прелюдия, запоминающийся эротический массаж, деликатная стимуляция клитора, дополнительное удовольствие во время секса — со всеми этими задачами Satisfyer Layons Purple Pleasure справляется безукоризненно. Двойная стимуляция. Закругленный кончик игрушки точечно стимулирует нужные зоны, вызывая целенаправленное возбуждение. Широкое основание позволяет охватить большую поверхность и насладиться объемными вибрациями. 15 режимов работы. 5 скоростей и 10 ритмов вибрации легко поддерживают желаемый сценарий игры — от долгой и нежной прелюдии до серии ярких оргазмов. Мощный тихий мотор. Satisfyer Layons Purple Pleasure распространяет вибрацию глубоко и объемно и делает это настолько тихо, что о ваших играх узнают только в том случае, если вы сами этого захотите. Полная водонепроницаемость. В воде девайс создает приятные волны и предлагает испытать еще больше удовольствия от стимуляции. Продуманные детали. Интуитивно понятное управление, комфортный размер, удобная очистка, магнитный USB- кабель для зарядки — Satisfyer позаботится о том, чтобы использование вибромассажера впечатлило вас во всем. Потрясающее качество. Безопасный для здоровья материал, надежный литий-ионный аккумулятор и 10 лет гарантии бесперебойной работы — вы это оцените. Поддайтесь искушению Satisfyer Layons Purple Pleasure, и ваши интимные игры станут страстным приключением.
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