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Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл

Артикул: 312546
  • Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - фото 1
  • Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - фото 2
  • Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - фото 3
  • Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - фото 4
  • Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - фото 5
  • Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - фото 6
  • Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - фото 7
Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - фото 1
Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - фото 2
Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - фото 3
Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - фото 4
Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - фото 5
Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - фото 6
Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - фото 7
390 руб. 
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Артикул: 312546
В наличии
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БрендSexy Life
Тип товараДухи с феромонами
КомпонентыDipropilene glycol, perfume, pheromone ( AndorpHerine)
Объем, мл10
Основамасляная
Полмужской
Способ нанесенияролик
СтранаРоссия
№ 15 – философия аромата LHomme YSL Аромат для мужчин, принадлежит к группе ароматов древесные цветочные мускусные. Верхние ноты: Имбирь, Бергамот и Цитрусы. ноты сердца: Специи, Белый перец, Базилик и Лист фиалки. ноты базы: Тонка бобы, Ветивер с Таити и Белый кедр. Безумно красивый аромат: мягкий и мужественный одновременно, в нем нет раздражающей кислинки, цитрусовые нужны здесь лишь для свежести, дабы бобы тонка и перчик не задушили в сладости и пряности. С таким мужчиной спокойно, уютно и волнующе


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Духи с феромонами Sexy Life №15 философия аромата L'Homme YSL, мужские, 10 мл - стоимость товара 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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