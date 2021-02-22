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Масло массажное MOJITO, 50 мл

Артикул: 312531
Масло массажное MOJITO, 50 мл
330 руб. 
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Артикул: 312531
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараМасло для массажа
Ароматцитрусовый
Объём50 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
Составкаприловый/каприновой триглицерид, ментол, парфюмерная отдушка, линалол, гераниол, цитрал.
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускафлакон
Потрясающее массажное масло «Mojito» принесет множество незабываемых мгновений! Оно обладает нежной текстурой и легким, ненавязчивым ароматом лайма. Средство обеспечит гладкое и продолжительное скольжение, придаст коже мягкость и шелковистость. С ним вы сможете наслаждаться каждым движением. Масло «Mojito» подарит приятную игру ощущений во время массажа - ласкающее тепло и освежающий холодок, поможет расслабиться и ощутить невероятное удовольствие от ласкающих прикосновений. Эротический массаж с маслом «Mojito» - это упоительная нега и настоящее блаженство!


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Масло массажное MOJITO, 50 мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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