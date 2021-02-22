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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства INTT Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г

Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г

Артикул: 312508
  • Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 1
  • Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 2
  • Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 3
  • Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 4
  • Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 5
  • Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 6
  • Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 7
  • Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 8
Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 1
Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 2
Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 3
Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 4
Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 5
Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 6
Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 7
Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - фото 8
910 руб. 
2 560 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312508
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендINTT
Тип товараМассажная свеча
Ароматцветочный
Объём90 г
Рекомендации по применениюзажгите свечу приблизительно на 5 минут, чтобы растопить воск. погасите свечу и вылейте жидкий воск
Составполисорбат, парфюм, бутилгидрокситолуол, феноксиэтанол, этилпарабен,пропилпарабен, гидрогенизированное растительное масло, карите (ши) масло, метилпарабен, бутилпарабен, изобутилпарабен
Страна происхожденияБразилия
Форма выпускасвеча
Познакомьтесь с безупречным релакс-средством 2 в 1 — массажной свечой Intt Allumer Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга. Неподражаемая ароматерапия. Уже через несколько минут после зажжения свеча наполняет комнату тонким экзотическим ароматом иланг-иланга. Чудесно снимает напряжение и успокаивает. Невероятный массаж. Растаявшая свеча превращается в нежное массажное масло, которое можно использовать для особых романтических вечеров. Ощущение тепла дарит удовольствие и пробуждает желание. Натуральные компоненты. Органическое растительное и масло ши ухаживают за кожей, делают ее мягкой и увлажненной. Не вызывает ожогов и аллергии. Не содержит парафин. Intt Allumer Ylang Ylang — высшая степень расслабления.


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Массажная свеча INTT ALLUMER Ylang Ylang с ароматом иланг-иланга, 90 г - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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