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Гель для массажа INTT RU Gold с цветочным ароматом, 150 мл

Артикул: 312496
  • Гель для массажа INTT RU Gold с цветочным ароматом, 150 мл - фото 1
  • Гель для массажа INTT RU Gold с цветочным ароматом, 150 мл - фото 2
  • Гель для массажа INTT RU Gold с цветочным ароматом, 150 мл - фото 3
Гель для массажа INTT RU Gold с цветочным ароматом, 150 мл - фото 1
Гель для массажа INTT RU Gold с цветочным ароматом, 150 мл - фото 2
Гель для массажа INTT RU Gold с цветочным ароматом, 150 мл - фото 3
480 руб. 
1 980 руб. 
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Артикул: 312496
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендINTT
Тип товараГель для массажа
Ароматцветочный
Объём150 мл
Рекомендации по применениюнанесите обильное количество масла на тело партнера и распределите его по телу
Составглицерин, парфюм, альфа-изометил ионон, бензилсалицилат, цитронеллол, кумарин, гексил циннамал, имидазолидинилмочевина, вода, полиэтиленгликоль-90м, гидроксиэтил этилцеллюлоза, линалоол
Страна происхожденияБразилия
Форма выпускатуба
Массажный гель Intt Ru Gold с цветочным ароматом — беспроигрышный вариант для совершенных моментов близости. Подвластны особенные виды массажа. Плотная, нерастекающаяся текстура геля обволакивает тело и прекрасно расслабляет. Она превосходно справится даже со специальной техникой массажа «телом по телу». Приятный цветочный аромат с ванильным оттенком отвлекает от повседневных мыслей и настраивает на близость. Уникальная формула позволяет экономично расходовать количество геля. Просто разведите часть геля теплой водой в отдельной емкости и наслаждайтесь еще большим скольжением. Абсолютно безопасный и клинически проверенный состав не вызывает аллергии или раздражения, не оставляет липких пятен и легко смывается водой. Intt Ru Gold создан для вашего удовольствия.


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Самовывоз невозможен
Гель для массажа INTT RU Gold с цветочным ароматом, 150 мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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