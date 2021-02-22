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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства INTT Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Tutti-frutti с разогревающим эффектом и фруктовым арома

Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Tutti-frutti с разогревающим эффектом и фруктовым арома

Артикул: 312445
  • Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Tutti-frutti с разогревающим эффектом и фруктовым арома - фото 1
  • Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Tutti-frutti с разогревающим эффектом и фруктовым арома - фото 2
  • Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Tutti-frutti с разогревающим эффектом и фруктовым арома - фото 3
  • Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Tutti-frutti с разогревающим эффектом и фруктовым арома - фото 4
  • Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Tutti-frutti с разогревающим эффектом и фруктовым арома - фото 5
Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Tutti-frutti с разогревающим эффектом и фруктовым арома - фото 1
Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Tutti-frutti с разогревающим эффектом и фруктовым арома - фото 2
Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Tutti-frutti с разогревающим эффектом и фруктовым арома - фото 3
Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Tutti-frutti с разогревающим эффектом и фруктовым арома - фото 4
Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Tutti-frutti с разогревающим эффектом и фруктовым арома - фото 5
380 руб. 
720 руб. 
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Артикул: 312445
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендINTT
Тип товараМасло для массажа
Ароматфруктовый
Объём40 мл
Рекомендации по применениюнанесите необходимое количество на тело. используйте свои руки или тело для восхитительного массажа.
Составглицерин, аромат тутти-фрутти, красный краситель II, красный краситель VI
Страна происхожденияБразилия
Форма выпускафлакон
Искра. Буря. Экстаз. Может ли массаж подарить такое? Может, если это массажное масло для поцелуев Intt Fruit Sexy с фруктовым ароматом. Позволяет экспериментировать. Поскольку масло обладает разогревающим эффектом и предназначено для поцелуев, можно не ограничивать себя в сценариях романтических игр. Нанесите Intt Fruit Sexy на тело, в том числе на интимные места, поцелуйте их, а потом подуйте в течение 3 секунд — возбуждение не заставит себя долго ждать. Провоцирует желание. Притягательный аромат фруктов создает игривое настроение и помогает расслабиться. Вы можете расширить свою коллекцию и другими ароматами — ликера «Амарула», колы, винограда, арбуза, маракуйи, лайма, спелой малины, сахарной ваты, клубники и шампанского, молочного шоколада, сладкого брауни, освежающей или ледяной мяты. Абсолютно безопасная и протестированная формула без сахара и глютена подходит даже аллергикам и диабетикам. Не оставляет ощущения липкости и легко смывается водой. INTT — удовольствие в каждой капле.


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Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Tutti-frutti с разогревающим эффектом и фруктовым арома - по цене 380 руб. в Тюмени. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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