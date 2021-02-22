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Лубрикант Erotist на силиконовой основе NEUTRAL, 100 мл

Артикул: 312432
  • Лубрикант Erotist на силиконовой основе NEUTRAL, 100 мл - фото 1
  • Лубрикант Erotist на силиконовой основе NEUTRAL, 100 мл - фото 2
  • Лубрикант Erotist на силиконовой основе NEUTRAL, 100 мл - фото 3
  • Лубрикант Erotist на силиконовой основе NEUTRAL, 100 мл - фото 4
  • Лубрикант Erotist на силиконовой основе NEUTRAL, 100 мл - фото 5
  • Лубрикант Erotist на силиконовой основе NEUTRAL, 100 мл - фото 6
Лубрикант Erotist на силиконовой основе NEUTRAL, 100 мл - фото 1
Лубрикант Erotist на силиконовой основе NEUTRAL, 100 мл - фото 2
Лубрикант Erotist на силиконовой основе NEUTRAL, 100 мл - фото 3
Лубрикант Erotist на силиконовой основе NEUTRAL, 100 мл - фото 4
Лубрикант Erotist на силиконовой основе NEUTRAL, 100 мл - фото 5
Лубрикант Erotist на силиконовой основе NEUTRAL, 100 мл - фото 6
640 руб. 
720 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312432
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендErotist Lubricants
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностине совместима с силиконовыми игрушками
Секс на завтрак, обед и ужин? Легко — с лубрикантом Erotist Neutral. Его формула на силиконовой основе обеспечивает долгое и приятное скольжение, а также защищает от микротрещин. Лубрикант обладает нейтральным запахом и не оставляет следов на одежде. Он даже презервативам не вредит. Секс с этим лубрикантом будет таким, как хочется… Лубрикант Erotist Neutral имеет силиконовую основу: он гипоаллергенен, совместим с презервативами, не оставляет следов и легко смывается водой. Не совместим с силиконовыми секс-игрушками


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Лубрикант Erotist на силиконовой основе NEUTRAL, 100 мл - данный товар вы можете купить по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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