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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Штучки-дрючки Массажная свеча Штучки-Дрючки "Клубника и шампанское", упаковка 5 шт по 30 г

Массажная свеча Штучки-Дрючки "Клубника и шампанское", упаковка 5 шт по 30 г

Артикул: 312416
  • Массажная свеча Штучки-Дрючки &quot;Клубника и шампанское&quot;, упаковка 5 шт по 30 г - фото 1
  • Массажная свеча Штучки-Дрючки &quot;Клубника и шампанское&quot;, упаковка 5 шт по 30 г - фото 2
Массажная свеча Штучки-Дрючки &quot;Клубника и шампанское&quot;, упаковка 5 шт по 30 г - фото 1
Массажная свеча Штучки-Дрючки &quot;Клубника и шампанское&quot;, упаковка 5 шт по 30 г - фото 2
480 руб. 
1 930 руб. 
Купить
Артикул: 312416
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендШтучки-дрючки
Тип товараМассажная свеча
Ароматфруктовый
Объём5x30 г
Рекомендации по применениюдля наружного применения
Составсоевый воск, масло ши, масло кокоса, масло виноградной косточки, натуральные эфирные масла, парфюмерная композиция.
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускажестяная банка
Превратить своё гнёздышко в место уюта и любви или устроить своей половинке необычный эротический сюрприз – эти свечи прекрасно справятся с любой задачей. А тонкий аромат афродизиаков унесёт прочь усталость и настроит на игривый лад. Наш мастхэв!


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Самовывоз невозможен
Массажная свеча Штучки-Дрючки "Клубника и шампанское", упаковка 5 шт по 30 г – стоимость товара 480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тюмени. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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