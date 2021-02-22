Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Shunga
|Тип товара
|Гель для ванны
|Объём
|650 г
|Рекомендации по применению
|добавить гель в ванну
|Состав
|мешок № 1: полиакрилат натрия, парфюм, кальция силикат, экстракт алоэ вера (листовой сок алоэ барбаденсис), аллантоин, пантенол. цвет: D&C красный
|Состав
|33 (CI 17200)мешок № 2: натрия хлорид, магния сульфат.
|Страна происхождения
|Канада
|Форма выпуска
|саше
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