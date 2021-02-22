Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Товары для БДСМ Marcus by TOYFA Кружевной ошейник TOYFA Marcus, пурпурный, 44,5 см.

Кружевной ошейник TOYFA Marcus, пурпурный, 44,5 см.

Артикул: 312332
  • Кружевной ошейник TOYFA Marcus, пурпурный, 44,5 см. - фото 1
  • Кружевной ошейник TOYFA Marcus, пурпурный, 44,5 см. - фото 2
  • Кружевной ошейник TOYFA Marcus, пурпурный, 44,5 см. - фото 3
  • Кружевной ошейник TOYFA Marcus, пурпурный, 44,5 см. - фото 4
Кружевной ошейник TOYFA Marcus, пурпурный, 44,5 см. - фото 1
Кружевной ошейник TOYFA Marcus, пурпурный, 44,5 см. - фото 2
Кружевной ошейник TOYFA Marcus, пурпурный, 44,5 см. - фото 3
Кружевной ошейник TOYFA Marcus, пурпурный, 44,5 см. - фото 4
2 880 руб. 
3 940 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312332
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендMarcus by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнодлина 44.5 см
Материалкружево/флис
СтранаКитай
Типошейник
Цветпурпурный/черный
Кружевной ошейник с поводком — изящный атрибут для ограничения свободы партнёрши. С таким ошейником легко не только управлять покорностью рабыни, но и представлять, что всецело подчиняется настоящая королевская особа.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Кружевной ошейник TOYFA Marcus, пурпурный, 44,5 см. - по цене 2880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тюмени

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...